Supernova Fiumicino batte Itri e conquista la semifinale playoff

La Supernova Fiumicino supera Basket Itri in gara 3 e conquista l’accesso alla semifinale playoff. Una qualificazione arrivata con un passaggio in più rispetto alle speranze della vigilia, ma chiusa con una prestazione netta davanti al pubblico di casa: 100-73 il risultato finale.

La squadra di coach Roberto Pasquinelli ha indirizzato subito la partita. Alla palla a due il tecnico si è affidato anche all’esperienza di Parroccini, autore di una buona prova. Dopo appena tre minuti, però, la Supernova ha dovuto rinunciare temporaneamente a Galan, già gravato dai falli. Al suo posto è entrato Rinaldi, che sotto canestro è riuscito a non far pesare l’assenza del venezuelano. Fiumicino ha affrontato la gara con l’atteggiamento giusto. In una partita da dentro o fuori, tutti hanno portato il proprio contributo. Il primo quarto si è chiuso con un pesante +20 per i rossoneri, sul 34-14. Importanti, in quella fase, anche i due sfondamenti conquistati da Norcino.

Itri ha provato a rientrare nel secondo periodo con un break di 0-10 nei primi tre minuti. La Supernova, però, non si è disunita. Con lucidità ha mantenuto il controllo della partita, andando all’intervallo sul 52-37 e continuando poi a gestire il vantaggio nella seconda parte di gara. Il 71-46 del 26’, arrivato dopo i canestri di Vivero, Galan e Parlato, ha confermato l’inerzia della gara. Il successivo 85-56 al 33’ ha messo definitivamente in sicurezza il risultato, fino al 100-73 finale.

A fine partita coach Roberto Pasquinelli ha commentato così il passaggio del turno: “Era importante passare il turno, ci abbiamo messo un po’ in più rispetto alle nostre speranze e alla nostra voglia ma complimenti a Itri che è stata brava in gara 2 a sfruttare i nostri errori. Ma in gara 3 siamo stati noi bravi ed abbiamo fatto una prestazione convincente, ora subito testa al nuovo turno perché ci attende un’altra grande serie”. Per la Supernova, grande prova offensiva di Parlato, autore di 26 punti, e di Norcino, che ne ha messi a referto 24. In doppia cifra anche Vivero con 18 e Galan con 11.