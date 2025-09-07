Cerveteri, grande successo ieri per “Sup for the Cure”

Raccolti in un ora 1.100 euro per la ricerca per la prevenzione dei tumori al seno

Ieri, sabato 6 settembre 2025, sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare, si è svolta “Sup for the Cure”, pagaiata solidale promossa da SUP Fitness Italia ASD e ASD Marina di Cerveteri Watersports a sostegno di Komen Italia.

L’intero ricavato sarà destinato ai progetti di Komen Italia dedicati alla lotta ai tumori del seno. La manifestazione di ieri, “Sup for the Cure”, aveva un duplice obiettivo. Raccogliere fondi per i progetti di Komen Italia e diffondere la cultura della prevenzione attraverso un’attività sportiva accessibile e inclusiva come lo Stand Up Paddle (SUP).

Roberta Mariani, campionessa europea e coach dell’associazione Asd Marina di Cerveteri, su un post su Instagram, si è detta felice ed orgogliosa della riuscita dell’evento. E di essere riusciti, in una sola ora, a raccogliere ben 1.100 euro. Destinati tutti alla ricerca per la prevenzione dei tumori al seno.