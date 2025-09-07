È attesa la presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e del Presidente del CONI Luciano Buonfiglio

Fiumicino, finale del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2025: gare, mostra “Il Mare a 360°” e premio Best Young Drivers

Dal 12 al 14 settembre Fiumicino ospita il “Grand Prix Aquabike Città di Fiumicino”, atto conclusivo del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2025. Oltre 150 atleti da tutta Italia, tre giornate di competizioni e attività aperte al pubblico con Istruttori Federali FIM. L’evento è organizzato dall’ASD Cast Sub Roma 2000, affiliata alla Federazione Italiana Motonautica. Con il patrocinio di Regione Lazio, Città di Fiumicino, Autorità Sistemica Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale e CONI Comitato Regionale Lazio.

Fiumicino, finale del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2025: gare, mostra “Il Mare a 360°” e premio Best Young Drivers

Lo specchio d’acqua antistante Piazzale Molinari si trasformerà in un’arena naturale dove i migliori piloti italiani si sfideranno tra velocità, tecnica e manovre spettacolari. Dal Freestyle con acrobazie mozzafiato, alle categorie Ski e Runabout (fino a 145 km/h). Fino alle prove di Endurance, vere maratone d’acqua in cui contano potenza, strategia e resistenza. Il tracciato, posizionato a ridosso della riva, permetterà al pubblico di seguire le gare a pochi metri dall’azione.

È attesa anche la presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e del Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, a sottolineare l’attenzione delle Istituzioni verso il movimento sportivo della Motonautica nazionale.

Programma sportivo

Dopo le verifiche tecniche di venerdì 12, sabato 13 settembre prove libere dalle 9.15 e fasi di gara dalle 11.45 fino al pomeriggio. Stesso copione per domenica 14, con premiazioni finali a 30 minuti dalla conclusione dell’ultima manche. In gara 17 classi, dalle giovanili ai veterani, su due manches: Freestyle, Sky F1 e Sky F1 Veteran, Ski F2, Ski F4, Ski Superjet, Ski Giovanile 12-14 e 15-18, Runabout F1, Runabout F2, Runabout F4 e F4 Femminile, Runabout Novice F4, Spark Giovanile 12-14 e 15-18, Endurance F1 ed Endurance F2.

Prove di guida aperte al pubblico

In questa manifestazione, non ci saranno solo delle gare. Giovedì 11 settembre sessioni teoriche dedicate a guida e sicurezza in mare. Venerdì 12 pratica in acqua per un’esperienza sicura e coinvolgente, con il supporto degli Istruttori Federali FIM. L’iniziativa è promossa dalla Delegazione regionale FIM con parte tecnica curata da ASD Cast Sub Roma 2000, in collaborazione con CSR Promotion e Smile Events. Partecipazione gratuita, consigliata la prenotazione allo 06.50654067.

Le dichiarazioni

Il Presidente della Federazione Italiana Motonautica, Giorgio Viscione, ha dichiarato che “Il Grand Prix Aquabike Città di Fiumicino rappresenta un evento importantissimo per il movimento della Motonautica Italiana. La finale del Campionato Italiano Moto d’Acqua non è solo una sfida tra i migliori piloti, ma anche un’occasione per avvicinare il pubblico e i più giovani a una disciplina emozionante e sicura, in linea con la nostra visione di far crescere la Motonautica anche come sport di base. La possibilità di seguire le gare a pochi metri dal campo di gara e di partecipare alle attività di avvicinamento alla Motonautica rende questo evento un’esperienza unica, in grado di trasmettere passione e competenze tecniche, valorizzando al contempo il nostro sport a livello nazionale”.

“Portare a Fiumicino la finale del Campionato Italiano Moto d’Acqua – sottolinea Fabio Bertolacci, Delegato Regionale Lazio della FIM e promotore dell’iniziativa – significa valorizzare il legame tra la nostra Regione e il mare, offrendo al pubblico uno spettacolo sportivo di altissimo livello e allo stesso tempo occasioni di cultura, formazione e divertimento. È un progetto che unisce istituzioni, sport e territorio, con l’obiettivo di far crescere nuove generazioni di piloti e di diffondere i valori della Motonautica in un contesto sicuro e inclusivo”.

La mostra “Il Mare a 360°”

Nel corso della tappa sarà inaugurata a Fiumicino la mostra fotografica “Il Mare a 360°”. Con il patrocinio del Comune di Fiumicino e il contributo della Regione Lazio. Circa 60 immagini tra paesaggi subacquei, biodiversità e rapporto uomo-mare. Con scatti selezionati tramite concorso e opere di artisti affermati. Previsto anche un workshop formativo con sessioni teoriche guidate da professionisti, rivolto a neofiti e appassionati. L’iniziativa, organizzata da Cast Sub Roma 2000, conferma la vocazione a coniugare cultura del mare e sport. Rafforzando lo spirito di “Sport in Famiglia”, progetto che da oltre quindici anni avvicina giovani e famiglie allo sport insieme alla FIM e a molte realtà istituzionali.

Fiumicino, finale del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2025: gare, mostra “Il Mare a 360°” e premio Best Young Drivers

Best Young Drivers 2025

Sabato 13 settembre, alle 20.00, al Villaggio Hospitality – Piazza Molinari, si terrà la seconda edizione dei Best Young Drivers. Premio che celebra i migliori talenti delle categorie Spark Giovanile e Ski Giovanile. Voto affidato agli stessi piloti, con rappresentanza maschile e femminile nella Spark Giovanile. Possono votare tutti gli atleti iscritti alla tappa di Fiumicino, anche se non in lizza per il titolo. Premiati i primi tre di ciascuna categoria, con criteri chiari in caso di ex aequo. Un riconoscimento ai risultati sportivi e all’impegno nel dare voce ai giovani.

Dirette streaming

Le gare saranno trasmesse in live streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Federazione Italiana Motonautica.