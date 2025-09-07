Cerveteri, lunedì 08 settembre sospensione idrica programmata

Un servizio di autobotte disponibile presso Via Fontana Morella angolo Via A. Marconi
Si comunica (qui) che, per lavori di manutenzione straordinaria, lunedì 08 settembre, dalle ore 08:00 alle ore 16:00, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua nel Comune di Cerveteri.
In particolare le zone interessate sono le seguenti:
- via Fontana Morella e vie limitrofe, via dei Montarozzi e vie limitrofe, via Tenuta di Zambra e vie limitrofe, via Quarto della Cerqueta e vie limitrofe, via Ezio Morlacca e vie limitrofe, via Amedeo Marconi e vie limitrofe, via dell’Acqua Matta e vie limitrofe, via Italo Chirieletti e vie limitrofe, via Eugenio Rinaldi e vie limitrofe, Quadrante Tyrsènia, Quadrante Poggio del Candeliere.
Un servizio di rifornimento con autobotte sarà disponibile presso:
- via Fontana Morella angolo via Amedeo Marconi.
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800 130 335.
Per informazioni e segnalazioni chiamare il numero verde 800 130 335.