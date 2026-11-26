La 1ª Q RIM ESG ha partecipato al Laboratorio della Filiera 4+2. Un’occasione per avvicinarsi alle tecnologie spaziali e riflettere sul lavoro delle imprese che le sviluppano

Cerveteri, gli studenti del Mattei alla Fiera di Roma per scoprire l’economia dello spazio. Che cosa lega un robot con la tuta da astronauta o un rover alle materie che si studiano in un indirizzo economico? Per i ragazzi della 1ª Q RIM ESG dell’IIS “Enrico Mattei” di Cerveteri, la possibilità di scoprirlo è arrivata con una giornata alla Fiera di Roma, tra progetti esposti e attività da svolgere insieme.

Il 25 novembre, su invito della Fondazione ITSSIXellence, la classe ha partecipato al Laboratorio della Filiera 4+2, nell’ambito del New Space Economy European Expoforum. Gli studenti, al primo anno del percorso quadriennale in Relazioni internazionali per il marketing, hanno prima visitato gli stand, osservando da vicino le tecnologie presentate. Poi si sono ritrovati attorno a un tavolo, con le schede del laboratorio da compilare, per confrontarsi su quanto avevano visto.

Il collegamento con il loro percorso di studi passa proprio da ciò che sta dietro quelle tecnologie: gli investimenti necessari a svilupparle, le imprese che collaborano alla loro realizzazione, il modo in cui un progetto viene presentato a chi potrebbe finanziarlo o utilizzarlo. Aspetti che portano l’economia e il marketing dentro un settore che, a prima vista, potrebbe sembrare distante dalle materie affrontate in classe.

La giornata ha riunito scuole diverse accomunate dal percorso della Filiera 4+2, offrendo ai ragazzi anche l’occasione di conoscersi. Osservare, raccogliere informazioni, confrontare punti di vista e organizzare il lavoro insieme sono state le attività al centro dell’esperienza.

Per il Mattei, la partecipazione alla fiera è stata anche un modo per far conoscere il quadriennale RIM ESG agli alunni che si preparano a scegliere la scuola superiore: un percorso rivolto a chi è interessato all’economia, alle lingue e al funzionamento delle imprese in un contesto internazionale.