SANTA MARINELLA (RM) – I Carabinieri della Stazione di Santa Marinella hanno arrestato in flagranza di reato un 40enne del posto, disoccupato e già gravato da precedenti, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scaturita da una serie di segnalazioni da parte di alcuni residenti, che avevano notato un anomalo e continuo andirivieni di persone nei pressi dell’abitazione dell’uomo, sita in via Rucellai. Insospettiti dai movimenti, i militari dell’Arma hanno quindi predisposto un mirato servizio di osservazione e controllo per verificare l’eventuale avvio di un’attività di spaccio domestico.

Il 40enne, che già si trovava sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un pregresso procedimento penale, si è presentato regolarmente in caserma nel pomeriggio per apporre la consueta firma. Ad attenderlo, tuttavia, ha trovato i Carabinieri pronti a dare esecuzione a una perquisizione d’iniziativa ai sensi della normativa sugli stupefacenti.

I militari hanno quindi accompagnato l’uomo presso il suo domicilio per procedere all’ispezione dei locali. L’attività ha dato immediato riscontro ai sospetti: all’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti e sequestrati oltre mezzo chilo di cocaina (circa 502 grammi) già suddivisa e confezionata in diverse buste, oltre due etti di hashish (circa 205 grammi), la somma in contanti di 450 euro ritenuta provento dell’attività illecita, nonché bilancini di precisione, sostanze da taglio e vario materiale utile al dosaggio e al confezionamento delle dosi da destinare alla vendita.

Dichiarato in arresto, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Civitavecchia, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato è da ritenersi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.