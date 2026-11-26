Il Vicesindaco e Assessore alla Polizia Locale Riccardo Ferri: “Compito arduo sostituire Tortolini, ma la professionalità e le capacità di Impronta saranno valore aggiunto per la città”

Il Vicecommissario aggiunto Alessio Impronta è il nuovo Vicecomandante della Polizia Locale di Cerveteri. Con oltre 25anni di esperienza amministrativa all’interno del Comando di Polizia Locale, succede a Roberto Tortolini, che lo scorso 7 novembre ha raggiunto l’età pensionabile. La nomina ufficiale è stata formalizzata questa mattina, giovedì 26 novembre.

“Auguro ad Alessio un buon lavoro – ha dichiarato il Vicesindaco di Cerveteri e Assessore alla Polizia Locale Riccardo Ferri – il suo compito non sarà di certo facile, sia per la mole di lavoro ed impegno richiesto, sia perché andrà a sostituire una figura come quella di Roberto Tortolini che per più di 35anni ha rappresentato una colonna portante del nostro Comando di Polizia Locale e della città tutta. Sono certo che la sua professionalità, preparazione, dedizione e conoscenza delle normative, saranno un punto di forza per Cerveteri e per tutta l’Amministrazione comunale. A lui, che andrà ad affiancare la Comandante Cinzia Luchetti, alla quale rinnovo la mia stima, fiducia e affetto, i miei migliori auguri e a tutto il personale di Polizia Locale un rinnovato augurio di buon lavoro”.

“Nel dare il benvenuto ad Alessio Impronta – continua il Vicesindaco Ferri – colgo anche l’occasione per fare un saluto speciale a Roberto Tortolini, persona esemplare, stimata e dalle straordinarie doti umane e professionali. Lo conosco da tantissimi anni anche a titolo personale e in tanti anni di pubblica amministrazione posso affermare di aver trovato in lui sempre disponibilità, collaborazione e grande senso di appartenenza alle Istituzioni. Ora che ha raggiunto la tanto meritata pensione, gli auguro di potersi dedicare un po più di tempo alle sue passioni e a sé stesso, in compagnia dei suoi cari e delle tante persone che gli vogliono bene. Buona vita Roberto!”.

Commenta la nomina la Comandante di Polizia Locale il Commissario Coordinatore Cinzia Luchetti: “Alessio Impronta ha una lunga esperienza all’interno della nostra Polizia e nella nostra città. Conosce perfettamente il territorio e sempre ha dimostrato disponibilità e attaccamento alla divisa. Conoscendolo, sono sicura non farà mai mancare la propria presenza e supporto alle numerose attività della nostra Polizia Locale. Buon lavoro, Alessio!”