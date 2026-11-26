Prende vita a Cerveteri Onconauti Etruria, un progetto dedicato alla riabilitazione oncologica integrata rivolto non solo ai pazienti, ma anche ai caregiver, con l’obiettivo di accompagnare chi affronta il percorso oncologico e chi se ne prende cura attraverso un supporto multidisciplinare e vicino al territorio. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra Comune di Cerveteri, Multiservizi Caerite S.p.A., Farmacie Comunali Cerveteri, Onconauti e Assofarm – Farmacie Comunali.

Un approccio integrato al fianco di pazienti e caregiver

L’immagine centrale del progetto racconta con immediatezza il senso dell’iniziativa: la vicinanza, l’ascolto e la condivisione tra chi vive in prima persona la malattia e chi offre sostegno quotidiano, inseriti in un orizzonte di benessere e continuità. La riabilitazione oncologica integrata punta a sostenere il corpo, la mente e la qualità della vita lungo tutto il percorso, valorizzando il ruolo delle farmacie comunali come presidi di prossimità.

Onconauti Etruria a Cerveteri: al via i percorsi di riabilitazione oncologica integrata per pazienti e caregiver

Tutti i servizi previsti nel percorso

Il programma riunisce diverse aree di intervento pensate per rispondere in modo completo alle esigenze di pazienti e familiari:

Visita con medico esperto in oncologia integrata per un inquadramento personalizzato del percorso

per un inquadramento personalizzato del percorso Consulenza nutrizionale per sostenere l’alimentazione e il benessere fisico

per sostenere l’alimentazione e il benessere fisico Tecniche di rilassamento e yoga per favorire l’equilibrio psicofisico e la gestione dello stress

per favorire l’equilibrio psicofisico e la gestione dello stress Attività fisica e gruppi di cammino per promuovere il movimento all’aria aperta e la socialità

per promuovere il movimento all’aria aperta e la socialità Sostegno psicologico dedicato sia ai pazienti sia ai caregiver

dedicato sia ai pazienti sia ai caregiver Agopuntura come supporto integrato al benessere

come supporto integrato al benessere Counseling antifumo per accompagnare chi desidera smettere di fumare

Dove, costi e contatti utili

Le attività fanno riferimento alla Farmacia Comunale n. 6, situata a Cerveteri in Via Fontana Morella 84.