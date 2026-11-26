Prende vita a Cerveteri Onconauti Etruria, un progetto dedicato alla riabilitazione oncologica integrata rivolto non solo ai pazienti, ma anche ai caregiver, con l’obiettivo di accompagnare chi affronta il percorso oncologico e chi se ne prende cura attraverso un supporto multidisciplinare e vicino al territorio. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra Comune di Cerveteri, Multiservizi Caerite S.p.A., Farmacie Comunali Cerveteri, Onconauti e Assofarm – Farmacie Comunali.
Un approccio integrato al fianco di pazienti e caregiver
L’immagine centrale del progetto racconta con immediatezza il senso dell’iniziativa: la vicinanza, l’ascolto e la condivisione tra chi vive in prima persona la malattia e chi offre sostegno quotidiano, inseriti in un orizzonte di benessere e continuità. La riabilitazione oncologica integrata punta a sostenere il corpo, la mente e la qualità della vita lungo tutto il percorso, valorizzando il ruolo delle farmacie comunali come presidi di prossimità.
Tutti i servizi previsti nel percorso
Il programma riunisce diverse aree di intervento pensate per rispondere in modo completo alle esigenze di pazienti e familiari:
- Visita con medico esperto in oncologia integrata per un inquadramento personalizzato del percorso
- Consulenza nutrizionale per sostenere l’alimentazione e il benessere fisico
- Tecniche di rilassamento e yoga per favorire l’equilibrio psicofisico e la gestione dello stress
- Attività fisica e gruppi di cammino per promuovere il movimento all’aria aperta e la socialità
- Sostegno psicologico dedicato sia ai pazienti sia ai caregiver
- Agopuntura come supporto integrato al benessere
- Counseling antifumo per accompagnare chi desidera smettere di fumare
Dove, costi e contatti utili
Le attività fanno riferimento alla Farmacia Comunale n. 6, situata a Cerveteri in Via Fontana Morella 84.
- Sede: Farmacia Comunale n. 6 – Cerveteri, Via Fontana Morella 84
- Quota associativa: 37,50 euro
- Email: etruria@onconauti.it
- Telefono: 349 8175958