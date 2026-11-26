Un nuovo riconoscimento nazionale per Marina Conte, madre di Marco Vannini — il giovane ucciso a Ladispoli nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 — premiata in occasione della XII edizione di “Storie di Donne – Eccellenze Italiane” a Roma. La rassegna, promossa dall’Associazione culturale Occhio dell’Arte APS insieme ad ACSI, ha riunito sette protagoniste attorno al filo conduttore “Donne ed Attualità”.

Una testimonianza che tiene viva la memoria

Sul palco della manifestazione, Marina Conte ha portato una testimonianza intensa e profondamente umana, legata a una vicenda che da oltre un decennio interpella l’opinione pubblica sul tema della verità e della giustizia.

«Sono trascorsi undici anni e ancora mi cercano per premiarmi. Sono veramente onorata di averne preso parte».

Per lei, ogni momento di ascolto e di riconoscimento pubblico ha un valore che va oltre il premio in sé: significa mantenere viva la memoria del figlio e dare senso a una battaglia civile portata avanti negli anni insieme al marito Valerio Vannini.

Il percorso di impegno pubblico e civile

Il premio ricevuto a Roma si inserisce in un percorso che ha visto Marina Conte e la sua famiglia più volte al centro di iniziative pubbliche e momenti istituzionali nel territorio del litorale e a livello nazionale:

La rassegna “Storie di Donne”: la XII edizione ha celebrato sette figure femminili tra testimonianze civili, professionali e istituzionali — tra cui anche la vicecapo di Gabinetto vicaria della Regione Lazio Civita Di Russo — annunciando inoltre l’espansione internazionale del format con una tappa a Miami prevista per il 4 marzo 2027

la XII edizione ha celebrato sette figure femminili tra testimonianze civili, professionali e istituzionali — tra cui anche la vicecapo di Gabinetto vicaria della Regione Lazio Civita Di Russo — annunciando inoltre l’espansione internazionale del format con una tappa a Miami prevista per il 4 marzo 2027 Il titolo di “Ambasciatori di pace”: nel marzo 2026 Marina Conte e Valerio Vannini hanno ricevuto il riconoscimento presso la Camera dei Deputati

Marina Conte premiata alla XII edizione di “Storie di Donne”

Dal dolore alla voce collettiva

A Cerveteri e sull’intero litorale, la storia di Marina Conte resta il simbolo di come una tragedia familiare si sia trasformata in un impegno costante per la giustizia e la dignità della memoria. Ogni nuovo riconoscimento aggiunge un tassello a quel racconto condiviso, ribadendo un messaggio chiaro: ricordare significa non lasciare cadere nel silenzio ciò che è accaduto e far sì che il nome di Marco continui a vivere attraverso l’attenzione e la partecipazione della comunità.

foto dalla pagina social di Storie di Donne – Eccellenze Italiana