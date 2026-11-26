“In merito alle prossime elezioni amministrative che si terranno nel Comune di Cerveteri, dopo un confronto con il segretario regionale Claudio Fazzone, confermo l’apprezzamento di Forza Italia per la candidatura a Sindaco di Alessandro Grando. Siamo disponibili a verificare convergenze programmatiche per dare anche a Cerveteri una stagione di buon governo con un’Amministrazione che parta dal centrodestra e si apra alle tante esperienze civiche che vogliono partecipare al progetto. Abbiamo l’ambizione di aggregare,nella nostra lista, tutta l’area popolare e liberale cervetrana. Forza Italia e’ pronta a fare la sua parte” ha dichiarato Alessandro Battilocchio, segretario provinciale di Forza Italia, in merito alle elezioni amministrative a Cerveteri del prossimo anno.