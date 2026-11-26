Una giornata di testimonianza, confronto e sensibilizzazione che ha portato la voce di Tolfa, Ladispoli e Cerveteri nelle sedi parlamentari, per ribadire un impegno comune nella lotta contro la violenza di genere e nella tutela dei diritti delle donne.

L’iniziativa, promossa dall’assessore Alessandro Tagliani insieme al deputato Alessandro Battilocchio, ha rappresentato un significativo momento di incontro tra le istituzioni nazionali e le realtà del territorio, con la partecipazione di una delegazione particolarmente numerosa e qualificata di donne. Un appuntamento reso possibile anche grazie alla collaborazione di Annarita Giannini, presidente della sezione di Tolfa della FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari), e Giuseppina Esposito, presidente della Pro Loco di Tolfa, associazioni che hanno contribuito a dare forza e concretezza a un messaggio condiviso.

Al centro della giornata il simbolo del fiocco rosso, testimonianza di vicinanza alle donne vittime di violenza e di un impegno che deve tradursi in azioni quotidiane e politiche efficaci. Un segno che la delegazione ha voluto appuntare anche al vicepremier e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani.

Particolarmente significativo il contributo del giovane assessore Alessandro Tagliani, che ha voluto promuovere un’iniziativa capace di coinvolgere istituzioni, associazioni e cittadine, dimostrando quanto sia importante che anche le nuove generazioni assumano un ruolo attivo sui grandi temi sociali. «Sono rimasto molto colpito da una partecipazione così importante di donne del nostro territorio – ha dichiarato Tagliani –. È un segnale che ci responsabilizza ulteriormente. Il nostro obiettivo, adesso, è lavorare insieme alle istituzioni per mettere in campo ogni progetto e ogni strategia possibile per fermare questa scia di violenza. Non bastano le parole e non bastano le ricorrenze: serve un impegno costante, condiviso e concreto».

Soddisfazione è stata espressa anche dall’onorevole Alessandro Battilocchio: «È stato un ulteriore momento di una giornata di riflessione e proposta, per fare il punto sui tanti miglioramenti della normativa di questi anni, ma anche sui prossimi passi di questo percorso. Perché, come ci dicono i numeri, non si può e non si deve abbassare la guardia».

La presenza congiunta delle comunità di Tolfa, Ladispoli e Cerveteri nelle sedi parlamentari ha confermato il valore della collaborazione tra amministrazioni, rappresentanti istituzionali e associazionismo. Un’esperienza che dimostra come le istanze dei territori possano e debbano trovare ascolto nei luoghi delle decisioni nazionali, trasformando la sensibilizzazione in partecipazione e la partecipazione in impegno concreto.

Ass. com. Alessandro Tagliani