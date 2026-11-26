Non un “libro dei sogni” ma buona volontà e spirito d’iniziativa

Riceviamo e pubblichiamo

“Un restyling radicale che corre su due binari paralleli: la messa in sicurezza dell’arenile e la riqualificazione del lungomare. La sfida logistica principale riguarda la gestione contemporanea dei cantieri. Quello delle scogliere — un’opera da 20 mesi di durata che coprirà l’intero tratto da Torre Flavia a Marina di Palo — dovrebbe prendere il via nelle prossime settimane…”, a seguire la scaletta dettagliata anche per il lungomare. Non è una notizia ufficiale dell’Amministrazione ma un recente primo lancio mediatico diffuso da una testata che opera nell’intero territorio del Quadrante Nord-Ovest.

Il restyling che verrà, oltre a migliorare — si spera — la qualità del tratto costiero, è lo spunto per parlare di una ipotesi di turismo che incontri il gradimento di residenti e vacanzieri. Sì, perché se turismo, soprattutto estivo, significa “progetti di relax e di allegria”, la formula può funzionare benissimo anche per chi la città la vive tutto l’anno. Ma a patto che, in primo luogo, l’allegria non scada nell’equivoco della confusione a tutti i livelli e del disturbo della quiete pubblica. Ed è proprio su questo versante che la passata stagione balneare ladispolana si è chiusa con la vibrata protesta dei residenti, oltre alla pioggia di critiche per la carenza del decoro urbano. Migliorare, guardare e andare oltre non è un libro dei sogni, ma uno sforzo di buona volontà e spirito d’iniziativa per mettere a frutto tutto il potenziale turistico di cui la città è dotata.

VIVA Ladispoli ha recepito ed elaborato nel tavolo di lavoro la volontà che tanti cittadini le hanno esternato: “Un turismo attualmente non sistemico va sostituito con una gestione che abbia una visione complessiva, più mirata alla qualità e basata su competenze di settore per definire un progetto quinquennale”. Altro esempio è quello di “proporre un turismo inserito in un circuito territoriale più ampio e capace di dialogare con la Capitale e la Regione Lazio, anche per aumentare le connessioni dei trasporti e coinvolgere tour operator, strutture ricettive, agriturismi e bed & breakfast. In questo quadro, allargare l’orizzonte con il cannocchiale sulla UE: attenzione ai bandi e mirare a un contesto caratteristico come componenti territoriali di una ‘Frazione d’Europa’ ricca di storia e tradizioni. Dare spazio a manifestazioni culturali, musicali e sportive. Riesaminare una voce che un tempo a Ladispoli era importante, come la forte presenza estiva dei camper: ormai è un sistema – prevalentemente familiare – diffuso e consolidato tanto in provenienza dall’estero che nazionale e regionale. Riprendere i fili del progetto dell’approdo turistico di Porto Pidocchio che, oltre all’utilità, darebbe a Ladispoli il profilo di ‘Città di mare’ e non solamente sul mare. Non ultimo, la viabilità con interventi strutturali per diluire e facilitare il traffico sia in entrata che in uscita da Ladispoli. Dossi per la velocità sul lungomare: sembra di stare al Nürburgring. La garanzia dei servizi di base: acqua, energia elettrica, parcheggi, marciapiedi, pulizia della città e delle spiagge libere, cura del verde, sicurezza”.

Ladispoli è nata come lido balneare. Se riavvolgiamo il nastro troviamo nelle immagini storiche il “treno del mare” dal quale scendevano, a fine Ottocento, uomini e donne elegantemente abbigliati. Nel tempo Ladispoli è cambiata, è cambiato lo skyline: dai villini agli alti palazzi a carattere intensivo; dalla villeggiatura del ceto medio al turismo di massa, con tutte le sue caratteristiche e criticità, che sta però a una governance attenta e preparata mettere a sistema e tradurre in risorsa sostenibile.

Ufficio Stampa VIVA Ladispoli