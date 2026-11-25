CERVETERI – Cugini battuti e classifica che sorride. La formazione Under 15 del Cerveteri, guidata da mister Luca Ricci, si aggiudica l’attesissimo derby contro il Ladispoli sul terreno dello stadio Galli. Una sfida tanto sentita quanto combattuta, portata a casa dai ragazzi verdeazzurri con una prestazione caparbia per 2-1, grazie alle reti decisive di Mezzi e De Donati. Tre punti pesanti che permettono ai Cervi di continuare la propria scalata verso le posizioni alte della graduatoria.

Al triplice fischio è esplosa la grande festa dei tifosi, che hanno esposto uno striscione goliardico raffigurante un cervo intento a incornare Torre Flavia, storico simbolo di Ladispoli.

Soddisfatto a fine gara il tecnico cerite Luca Ricci, che ha elogiato la prova dei suoi e il clima sugli spalti: «Quello che mi sorprende è vedere come, nelle giovanili tra Cerveteri e Ladispoli, il derby si viva ancora come quarant’anni fa, quando avevo la stessa età dei miei giocatori. In campo ha prevalso la sportività: abbiamo offerto una bella prestazione e ci prendiamo questi tre punti che ci danno ancora più consapevolezza».