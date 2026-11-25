Mister Ranieri: “Mi aspetto una reazione forte, sono fiducioso ma serve concentrazione e carattere”

Cerveteri, si deve voltare pagina. La trasferta di Fiumicino è alle porte, domenica occorre una prova di orgoglio per tornare a riprendere la marcia in classifica.

“In trasferta abbiamo raccolto poco, dobbiamo iniziare a cambiare trend – spiega Ranieri – Ci attende una squadra difficile, obbligata a vincere e quindi mi aspetto dai miei una reazione dopo la sconfitta di domenica, dove ho visto una prestazione al di sotto delle nostre possibilità. Creiamo, produciamo gioco, ma davanti alla porta non finalizziamo. C’è poco da dire, bisogna cambiare ritmi, essere concentrati e ora serve una svolta. Rispetto a inizio campionato sotto il profilo del gioco non abbiamo avuto una regressione, siamo stati penalizzati da alcuni arbitraggi, che non sia un’alibi”.

Per i verde azzurri quella di domenica rappresenta un crocevia fondamentale. “Il Fiumicino è in una situazione delicata, ci attenderanno con il coltello tra i denti. La nostra è una squadra giovane, piena di under. Chiedo a loro di dare il massimo perché piccole distrazioni si pagano a caro prezzo – sostiene il diesse Scotti”.