Cerveteri, giornata in memoria di Damiano Casali

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, ha condiviso la giornata di commemorazione del giovane Damiano Casali, scomparso tragicamente un anno fa a seguito di un gesto estremo. Il Sindaco e gli amici di Damaino si sono riuniti per l’affissione di una targa in sua memoria e verrà celebrata una messa presso la santissima Trinità, inoltre domani si terrà un torneo di calcio alla Rim di Cerveteri in suo onore.

“Oggi al Parco Fürstenfeldbruck, preso in gestione dagli amici di Damiano Casali riunitisi in una Aps, abbiamo ricordato il nostro giovane concittadino ad un anno dalla sua scomparsa. È trascorso esattamente un anno da quel giorno, un gesto che ci ha riempito di dolore, paura, interrogativi.

Da Sindaco e da adulto ci tengo a ringraziare tutti i ragazzi dell’associazione di Damiano: per la forza e l’amore con cui hanno saputo costruire qualcosa di bello, di costruttivo, da un dolore che non può essere descritto facilmente.

I ragazzi e le ragazze dell’Associazione, fratelli e amici di Damiano, stanno facendo un grande lavoro in questo spazio, che vogliono rendere luogo di unione, amicizia e ritrovo per i giovani della nostra città.

Tra l’altro, in queste settimane, dagli alberi di ulivo presenti nel parco hanno prodotto tantissimo (e buonissimo) olio i cui proventi sono andati tutti a sostegno dell’Associazione.

Le iniziative in memoria di Damiano proseguono oggi (alle 15:30 sarà celebrata una messa in suo suffragio presso la Santissima Trinità) e domani, a partire dalle ore 15:00 alla Rim di Cerveteri con un torneo di calcio” scrive il Sindaco Gubetti.