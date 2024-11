Due giovani sono stati investiti da un’auto pirata mentre erano in scooter e portati all’ospedale di Padre Pio di Bracciano

Due giovani, un ragazzo di 30 anni e una ragazza di 27, sono stati investiti da un’auto pirata mentre erano in scooter e portati all’ospedale di Padre Pio di Bracciano con ferite non gravi, come riposrtato da RomaToday. I carabinieri indagano per identificare l’auto che si è allontanata dal luogo dell’incidente.