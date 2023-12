Cerveteri, Fondate subentra a Belardinelli: “Avanti con il nostro programma”

“Anna Lisa rimane il Sindaco che Cerveteri meritava, spero di essere alla sua altezza”

“Dopo tanto lavoro, riunioni, incontri e soprattutto il contatto con i problemi del territorio in questi anni, oggi si entra in consiglio comunale. Per me un vero orgoglio visto che la mia famiglia nel 2023 ha compiuto 100 anni di storia cerveterana. Ringrazio quello che secondo me era e rimane il sindaco che Cerveteri si meritava, quindi grazie Annalisa Belardinelli per il tuo impegno passato e futuro spero solo di essere alla tua altezza portando avanti la voce di tante persone che ci hanno sostenuto. Ora avanti con il nostro programma, perché rispetto ad altri non improvvisiamo ma programmiamo”.