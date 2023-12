Attivisti sulla A12, domani il processo per direttissima

“Ci vogliono mettere il bavaglio. È ignobile che questo governo scelga di chiudere in carcere delle persone”

Sono stati arrestati i dodici attivisti per l’ambiente che ieri mattina (articolo qui) hanno manifestato sulla A12 nel tratto tra Cerveteri e Torrimpietra incollando le proprie mani con la resina sull’asfalto. Un blitz che è costato le manette agli ambientalisti di Ultima Generazione che verranno processati per direttissima domani presso il Tribunale di Civitavecchia.

“Ci vogliono mettere il bavaglio. È ignobile – si legge nella nota di UItima Generazione – che questo governo scelga di chiudere in carcere delle persone che, attraverso il sacrosanto diritto costituzionale di manifestare, chiedono sicurezza e prevenzione per la più grande crisi dei nostri tempi. La gravità e l’urgenza della crisi eco-climatica vengono continuamente occultate da un status-quo mediatico, politico ed economico a cui conviene nascondere la situazione. Il restringimento dello spazio di protesta tocca chiunque chieda che lo Stato garantisca i suoi diritti: lavoratori che perdono il posto, studenti che non hanno i soldi per pagare l’affitto, medici o ferrovieri che scioperano affinché il governo investa in sanità e sicurezza, alluvionati che dopo un anno e mezzo sono ancora senza casa, come nelle Marche, e che va a manifestare la sua rabbia nella piazza cittadina. Le dodici cittadine che si trovano in carcere in questo momento, si stanno assumendo le responsabilità delle loro azioni. Il presidente Meloni in queste ore sta invece assicurando miliardi di Euro ad Eni strizzando l’occhio al Sultano del petrolio, chiaro segnale che per i responsabili della catastrofe climatica in Italia (Eni, grandi banche ed assicurazioni), che finanziano il fossile, per le multinazionali che trattano i lavoratori come schiavi, per gli evasori fiscali che rubano da decenni miliardi di euro alla sanità, alla scuola, alla manutenzione del territorio, sono previsti premi e non inasprimenti penali”.