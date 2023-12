Il consigliere lancia l’idea: “Istituiamo un festival che premi chi fa grande la nostra città”

“Sto pensando che siamo arrivati a fine anno. Un anno pieno di tante cose. Belle e purtroppo brutte. Di soddisfazioni e di delusioni. Ma a noi piace ricordare le belle cose. Quelle cose che valorizzano la nostra città rendendo il giusto merito a chi ha portato in alto il nome di Cerveteri”.

Così il consigliere Gianluca Paolacci in un post social.

“Un anno – continua il post – dove ci sono state tante soddisfazioni nello sport. Eccellenze che si sono fatte valere a tutti i livelli. Dall’atletica leggera di Loredana Ricci alla scuola di bici di Cristiano D’Annunzio e Gianluca Capozzi alla Boxe di Valentina Angiolini al basket della Rim di capitan Parroccini, al calcio del Città di Cerveteri a quello della Rim, della DM 84 dell’ Etrurians, al Kaysra, del Borgo San Martino calcio, della coppia padre figlia Fabio Camilli con la Figlia Agata Camilli che ci hanno fatto sognare. Penso a Chiara Di Marziantonio medaglia di argento ai mondiali di Doha, alla scuola di Sup di Roberta Mariani, ad Andrea Paoni per la Spartan Race e di tanti tanti altri”.

Paolacci: “Premiamo le eccellenze di Cerveteri”

“Mi scuso se così a caldo mi dimentico di qualcuno. Nell’arte come Roberto Paolini. Nella letteratura come Roberto Frazzetta. Nel teatro come Agostino De Angelis. Per il cinema con il grande successo del docufilm su Vasco Rossi l’autore Igor Artibani. Federico Gerolin nella moda”.

“Chiedo, di nuovo, scusa a tutti coloro che non ho menzionato. Come già chiesto con una mozione del nostro gruppo (insieme per Cerveteri) a approvata all’unanimità e da presidente della Commissione sport e cultura chiediamo alla nostra Amministrazione di instituire un premio per chi si è distinto nell’anno. Sport, cultura, spettacolo e tutto ciò che fa grande la nostra città. E faremo di tutto perché venga instituita. Non si può rimanere solo a guardare. Bisogna incentivare e rendere i giusti meriti a chi fa tanto per Cerveteri. Che siano uno stimolo ed un esempio da seguire”.

“Il nostro dovere – conclude Paolacci – è quello di far crescere la città. Il nostro compito è quello di riuscirci. E noi non molleremo mai. Viva Cerveteri e chi la fa grande”.