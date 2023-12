Italia Viva Cerveteri – Maurizio Falconi eletto Presidente comunale

Cerveteri 5 dicembre 2023. E’ Maurizio Falconi il Presidente di Italia Viva di Cerveteri, eletto per acclamazione nel congresso svoltosi domenica 3 dicembre nei locali del bar Tirreno a Cerenova. Maurizio Falconi, ex Consigliere comunale del comune di Cerveteri, è stato fin da subito vicino alle nuove idee del partito Renziano, entrando a far parte della nuova comunità politica fin dalle sue prime mosse. Il neo Presidente ha riscosso un larghissimo consenso tra gli iscritti grazie all’impegno da lui profuso nel corso

del tempo e dal lavoro svolto nel territorio.

Ecco le prime parole di Falconi dopo la sua elezione a Presidente comunale: “Ora inizieremo un percorso per consolidare una comunità che ha già una identità consolidata ma che deve allargarsi e farsi ancora più conoscere in tutto il nostro comune. Dopo la proclamazione ufficiale convocheremo tutti gli iscritti per delineare insieme le prossime azioni e le attività del nostro partito. Penso che tutti insieme faremo un gran lavoro, sia per portare un contributo di idee e proposte per il territorio che per sostenere le iniziative per la prossima campagna elettorale europea, dove puntiamo ad essere la vera positiva sorpresa elettorale. Quanto prima ci incontreremo con gli altri Presidenti comunali di Italia Viva dei comuni limitrofi per concordare, tutti insieme, delle azioni comuni per dare ancora più slancio al nostro partito. Un grosso grazie a tutti i tesserati che hanno contribuito alla mia elezione.”