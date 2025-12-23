Cerveteri, febbre amaranto: anticipata a sabato la sfida contro la capolista Palidoro

Il 2026 del Cerveteri si apre con una sfida d’alta quota. È stato ufficializzato l’anticipo a sabato 3 gennaio per il match contro il Palidoro, capolista del girone che ha chiuso il 2025 al comando della classifica. La gara si disputerà sul campo neutro di Aranova, sede delle partite casalinghe della formazione amaranto.

Per gli uomini di mister Ferretti si tratta di un crocevia fondamentale: l’obiettivo è fare risultato per continuare la rincorsa al terzo posto, distante attualmente una sola lunghezza. Il campo di Aranova rievoca peraltro ricordi positivi per il tecnico verdeazzurro, che proprio su quel terreno nel 2023 centrò la salvezza nello spareggio per restare in Eccellenza.

In città l’entusiasmo è alle stelle e la tifoseria si sta organizzando per spingere la squadra in questa trasferta cruciale. È prevista una vera e propria carovana di auto verso Aranova, dove ai sostenitori del Cerveteri sarà riservata l’intera curva da 150 posti. Mentre il clima intorno alla squadra si fa sempre più caldo, i “Cervi” proseguono gli allenamenti a ritmi intensi per farsi trovare pronti a un appuntamento che potrebbe dare una svolta definitiva alla stagione.