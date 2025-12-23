Campo di Mare, la Madonnina dei fondali torna in superficie per il restauro

In queste ore lo specchio acqueo di Campo di Mare è stato teatro di un intervento che unisce fede e dedizione tecnica. Il Nucleo Subacqueo Cerveteri-Ladispoli ha infatti riportato in superficie la statua della Madonnina che si trova di fronte alla spiaggia per sottoporla a un importante ciclo di pulizia e manutenzione.

L’operazione è stata portata a termine con competenza da Monica Brasini, Stefano Mangione, Mauro Corradio e Fabrizio Pierantozzi, i quali hanno operato sotto il coordinamento di padre Edoardo, responsabile dell’Apostolato del Mare della diocesi. Una volta terminata la rimozione delle incrostazioni marine, la statua verrà ricollocata nel suo alloggio originale per tornare a vegliare sul litorale.

Questo rito di manutenzione è fondamentale per preservare un simbolo carissimo alla comunità locale: ogni 15 agosto, per la festa dell’Assunzione, la Madonnina viene tradizionalmente omaggiata con una corona di fiori. Un pensiero speciale è stato rivolto anche a Don Domenico Giannandrea, che tre anni fa si era adoperato per sostituire la precedente effige ormai deteriorata, restituendo ai cittadini un punto di riferimento spirituale che continua a vivere nel cuore del mare e della gente.