Cerveteri Story: a febbraio un Galà per celebrare la storia del calcio etrusco

Il calcio di Cerveteri si riunisce. A febbraio si terrà una kermesse dedicata alle vecchie glorie del calcio etrusco, promossa da Stefano De Santis e Vincenzo Ceripa. Sarà una serata all’insegna dei ricordi, con premiazioni rivolte a dirigenti, allenatori e giocatori che si sono distinti nel corso della loro carriera.

L’iniziativa intende far compiere un percorso di reminiscenza attraverso testimonianze, aneddoti e filmati d’epoca. Il calcio a Cerveteri, nato ormai quasi un secolo fa, vanta molti ex campioni che hanno militato in Serie A, come Stefano Di Lucia, ma anche tanti altri protagonisti che hanno riscosso successo nelle categorie inferiori.

Tutti gli ex calciatori sono invitati a partecipare all’evento, che prevede una cena in località Sasso arricchita da racconti e testimonianze di chi ha reso grande la storia verdeazzurra e non solo.