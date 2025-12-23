Cerveteri, variazioni alla raccolta rifiuti per le festività: il calendario

In occasione delle festività natalizie e del nuovo anno, il Comune di Cerveteri e la società Rieco S.p.A. hanno comunicato le modifiche previste per i servizi di igiene urbana. Il piano punta a garantire la pulizia del territorio pur adeguando i turni di raccolta alle giornate di festa.

Raccolta porta a porta

Il servizio di ritiro a domicilio non verrà effettuato nelle giornate di mercoledì 25 dicembre e mercoledì 1° gennaio. Per quanto riguarda lunedì 29 dicembre, è prevista una variazione importante per le utenze domestiche: la raccolta del secco residuo sostituirà quella dell’organico. Per le utenze non domestiche, nella stessa giornata di lunedì 29, il secco sarà ritirato insieme alle altre frazioni previste dal calendario ordinario.

I servizi torneranno invece alla regolare programmazione nelle giornate del 26 dicembre e del 6 gennaio, quando tutti i ritiri saranno garantiti secondo le consuete modalità.

Centri di raccolta e servizi itineranti

Il Centro di Raccolta comunale osserverà due giorni di chiusura totale il 25 dicembre e il 1° gennaio, mentre resterà regolarmente aperto in tutti gli altri giorni del periodo festivo.

Similmente, il servizio delle Ecomobili itineranti non sarà operativo a Natale e a Capodanno. Resta invece confermato, senza alcuna variazione rispetto al calendario standard, il servizio di raccolta di sfalci e potature.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, i cittadini possono consultare il sito web dell’azienda, utilizzare l’app Junker o contattare il numero verde dedicato.