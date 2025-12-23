Regione Lazio, Bertucci: “Ok alla Manovra: scende il debito, continua il risanamento, quasi 500 milioni per gli investimenti”

Il Consiglio ha approvato Stabilità e Bilancio di Previsione: 50 milioni per la Metro C, raddoppiati i fondo per il sociale, nessun aumento della pressione fiscale

“Si è chiusa la sessione di bilancio in Consiglio Regionale che ha portato all’approvazione da parte dell’aula della Proposta di Bilancio 2026-2028 e della Legge di Stabilità 2026. Un confronto serrato e leale con le opposizioni, che hanno visto accolte alcune delle loro proposte, ma soprattutto il disegno del Lazio di oggi e di domani. Un disegno che grazie al lavoro del Presidente Rocca e dell’assessore Righini ci permette di guardare al futuro con rinnovata fiducia.

Sottolineo lo stanziamento di 50 milioni per la Metro C, che andranno a garantire la continuità dei lavori, ed un piano da circa 500 milioni di euro per gli investimenti, il Fondo per la Coesione Regionale. Non dimentico l’accordo con i sindacati sul contenimento della pressione fiscale ed il sostegno al reddito, con il quale abbiamo previsto l’esenzione dalla maggiorazione dell’addizionale regionale IRPEF dell’1,6% per i redditi fino a 28.000 euro e una detrazione fissa di 60 euro per i redditi compresi tra 28.000 e 30.000 euro, e con l’ulteriore impegno da parte della Regione, per gli esercizi successivi al 2026, a destinare fino al 30% delle nuove e maggiori risorse disponibili al ‘Fondo per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito’, salvaguardando gli equilibri di bilancio e senza aumentare la pressione fiscale sui redditi fino a 35.000 euro, ed ancora le agevolazioni IRAP per le attività produttive dei Comuni montani del Lazio, per gli enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, per le cooperative sociali e per le imprese che trasferiscono sede legale e operativa nel Lazio, senza dimenticare la proposta di legge a mia firma che prevede agevolazioni IRAP per chi vuole investire nel sistema monumentale.

Raddoppiano i fondi per il sociale, continua il sostegno alla locazione con 10 milioni di euro, abbiamo innalzato la soglia di esenzione della quota RSA per le famiglie con ISEE fino a 20.000 euro, per un importo complessivo di 28 milioni di euro. La manovra ha confermato il secondo attivo consecutivo per la sanità, che vede così 153 milioni di euro a disposizione per le ristrutturazioni e l’ammodernamento della strumentazione essenziale per la diagnosi, azioni che andranno a beneficio dell’accesso alle cure e delle liste di attesa, ed ha confermato la crescita dell’economia regionale, con le previsioni di un PIL in aumento nei prossimi anni. Tutto questo senza accendere nuovi mutui e con un debito che è calato da 22,7 a 7,9 miliardi di euro: un bilancio sulla via di un evidente risanamento per una Regione che è di nuovo affidabile e credibile, come confermato dai recenti upgrade di Moody’s e Fitch. Chiudo con i ringraziamenti alla Commissione Bilancio, ai commissari e ai due vicepresidenti, ed alla struttura tutta: il grande lavoro di queste settimane è stato gratificato anche dai riconoscimenti che abbiamo ricevuto da più parti durante questa sessione di bilancio”, così Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.