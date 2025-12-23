Ladispoli, lotta all’erosione: in primavera al via i lavori per le barriere soffolte

Un progetto da 10 milioni di euro finanziato dalla Regione Lazio per proteggere 3 km di costa, da Torre Flavia a Marina di Palo.

Il litorale di Ladispoli si prepara a un cambiamento storico per contrastare l’avanzata del mare. Come riportato in un recente servizio di Canale 10, i lavori per la realizzazione delle nuove scogliere antierosione dovrebbero partire già nella primavera del 2025

Un’opera invisibile ma efficace

Il progetto prevede l’installazione di barriere soffolte, una soluzione tecnologica che garantisce la protezione dell’arenile senza impattare sul panorama marittimo. Le barriere saranno posizionate a circa 100 metri dalla riva e resteranno sommerse a circa 70-80 centimetri sotto il pelo dell’acqua. Nonostante non siano visibili, avranno la stessa efficacia delle tradizionali scogliere emerse nel frenare la forza delle onde.

I numeri del progetto

Investimento: 10 milioni di euro provenienti dalla Regione Lazio

10 milioni di euro provenienti dalla Regione Lazio Estensione: Circa 3 chilometri di costa interessati, nel tratto compreso tra Torre Flavia e Marina di Palo

Circa 3 chilometri di costa interessati, nel tratto compreso tra Zone prioritarie: Gli interventi mirano a recuperare tratti di spiaggia quasi scomparsi, in particolare nella zona nord (vicino a via Santa Marinella) e nell’area centrale di via Regina Elena

Il cronoprogramma e l’obiettivo finale

Per non danneggiare l’economia locale, il piano prevede una gestione strategica del cantiere:

Nelle aree con stabilimenti balneari, i lavori si concentreranno nei periodi di chiusura delle attività

Nelle zone di spiaggia libera, le operazioni potranno proseguire anche durante l’estate

L’obiettivo primario è fermare l’ulteriore perdita di suolo. In una fase successiva, grazie al ripascimento e all’azione naturale delle barriere, sarà possibile guadagnare nuovi metri di spiaggia, restituendo respiro a un litorale fondamentale per il turismo e la cittadinanza di Ladispoli