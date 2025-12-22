Progressioni verticali per il personale del Comune di Cerveteri: da categoria C a D

L’Assessore al Bilancio e Personale Alessandro Gazzella: “Un riconoscimento non tanto sul lato economico, ma su quello del prestigio e delle prospettive future”

“Una misura che punta a promuovere e valorizzare il personale del nostro Ente. In questi giorni è stato pubblicato un bando di progressione verticale, con il quale gli istruttori di Categoria C a tempo indeterminato ed in possesso dei requisiti previsti dalla norma, di diventare una Categoria D, passaggio che consentirà loro di poter ambire in ottica futura a ruoli ed incarichi di maggiore spessore quali quelli di elevata qualificazione”. A dichiararlo è Alessandro Gazzella, Assessore al Personale e al Bilancio del Comune di Cerveteri.

“Sono interessati dal bando tutti i dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Cerveteri, inclusi tecnici, personale amministrativo e personale in forza al corpo della Polizia Locale – ha aggiunto l’Assessore Alessandro Gazzella – è chiaro che il riscontro per il personale interessato non è tanto dal lato economico, ma lo è più dal lato del prestigio e delle prospettive lavorative future. Un riconoscimento che crediamo sia doveroso per il lavoro e l’impegno grazie al quale ogni giorno affiancano l’Amministrazione comunale nel portare avanti e nel raggiungere gli obiettivi programmatici”.

Progressioni verticali per il personale del Comune di Cerveteri, l’assessore Gazzella

“Una progressione verticale questa estremamente attesa dai nostri Dipendenti – aggiunge l’Assessore Gazzella – una manovra che già alcuni anni fa, sempre durante questo mandato, è stata applicata, quando il mio ruolo era ricoperto da Alessandro Gnazi, con i dipendenti che si trovavano in Categoria B, verticalizzati poi in C. Un impegno anche questo che avevamo preso con il nostro personale e che abbiamo mantenuto. Ci tengo con l’occasione a ringraziare il Segretario Generale, Dottoressa Giuseppina Antonelli, il Dirigente Dottor Emiliano Magnosi, la Responsabile del Servizio Risorse Umane Dottoressa Gloria Cesarini, e l’Ufficio Risorse Umane che hanno lavorato affinché venisse raggiunto questo obiettivo”.