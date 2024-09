Cerveteri, è l’ex Alessio Teti a fare il tifo per i verdeazzurri

Alessio Teti attaccante in forza all’Aranova, non ha mai nascosto la sua fede verdeazzurra: “Porto nel cuore squadra e tifosi, mi hanno dato tantissimo”

Alessio Teti, attaccante in forza all’Aranova, non ha mai nascosto la sua fede verdeazzurra. La Pantera, che proprio a Cerveteri, si è consacrato attaccante di spessore, ha espresso un suo commento per augurare ai Cervi di fare un bel campionato. ” La porto nel cuore, un giorno vorrei tornare a giocarci, devo molto a Cerveteri. Spero che riesca a fare un bel campionato, sono molto attaccato ai tifosi, mi hanno voluto bene” . Nella foto la Pantera è insieme a Luca Rossetti, tifoso verdeazzurro che non ha esitato a farsi selfie con uno degli attaccanti migliori che hanno vestito la maglia etrusca negli ultimi 10 anni”

Fa.No.