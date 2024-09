A Bracciano inaugurazione del nuovo campo da calcio in erba sintetica presso il Campo Sportivo “Massimiliano Vergari” domenica 8 settembre

L’Amministrazione Comunale di Bracciano è lieta di invitare tutta la cittadinanza a partecipare all’inaugurazione del nuovo campo da calcio in erba sintetica presso il Campo Sportivo “Massimiliano Vergari”, sito in via Cupetta delle Cartiere, che si terrà domenica 8 settembre 2024 a partire dalle ore 17:00.

Questo evento rappresenta un momento importante per la comunità sportiva locale e segna un traguardo significativo per il nostro territorio, con la realizzazione di una struttura all’avanguardia, dedicata alle future generazioni di sportivi e a tutti gli amanti del calcio.

La cerimonia di inaugurazione prevede un ricco programma che avrà inizio con l’arrivo degli ospiti, seguito dalla benedizione del campo e dal taglio del nastro, a cura del Sindaco e delle autorità comunali. A seguire, sarà scoperta una targa commemorativa per l’intitolazione del campo in erba sintetica a Federico “Cecio” Loffredi, una figura simbolica per lo sport locale.

Durante l’evento saranno organizzati giochi per i bambini nati tra il 2012 e il 2019, con libero accesso al campo. Ci sarà anche una partita rappresentativa tra le “Vecchie Glorie” e l’Istituto Religioso “Miles Christi”, un momento di divertimento e sport per celebrare insieme questo nuovo capitolo per lo sport a Bracciano.

Dalle ore 20:00, panini, pizza e bibite saranno offerte gratuitamente a tutti i presenti per concludere la serata in compagnia e spirito di comunità.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, inclusi i tesserati della storia sportiva di Bracciano, dirigenti, tecnici, atleti e famiglie. Non mancate a questo importante evento per celebrare insieme un futuro sportivo più sostenibile e inclusivo per il nostro territorio.