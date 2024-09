Via di Zambra, auto finisce fuori strada nella notte

Il consigliere Paolacci rimprovera il sindaco Gubetti: “Subito dossi o autovelox, prima che pianga qualche famiglia “

Ennesimo incidente in via di Zambra, a Cerveteri, intorno alle 23 di ieri sera. Una tragedia sfiorata, un auto guidata da un giovane è finita in una cunetta, distruggendone la parte frontale contro un palo del telefono strappato dal suolo. Il conducente fortunatamente è illeso: restano da capire le cause dell’impatto, se si sia trattato di una distrazione o altro. Torna di attualità la messa in sicurezza dove transitano miglia di auto, che di notte procedono ad altissima velocità.

“Non se ne può più – ha detto il consigliere Paolacci – il sindaco deve fare qualcosa prima di assistere a una tragedia. Servono dei deterrenti, dossi oppure autovelox, senza accampare scuse. La via di Zambra fino a 10 anni era un’arteria sconosciuta, adesso è transitata per raggiungere la via Aurelia e le località di mare. In estate, di notte è utilizzata da giovani che spingono il piede sull’acceleratore. Servono più controlli e mano pesante per chi guida ad alta velocità ”