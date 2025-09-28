Cerveteri e Ladispoli, incontro a Sala Ruspoli su autosufficienza e anziani fragili promosso da Spi/Cgil e Auser

Il 23 settembre scorso, in Sala Ruspoli a Cerveteri, si è parlato approfonditamente di “non autosufficienza” e di anziani fragili. Una realtà che è in continuo incremento. Grande la partecipazione e l’attenzione di pubblico, con la presenza di varie associazioni e cooperative sociali. Lo Spi/Cgil e l’Auser hanno invitato all’incontro gli operatori sanitari e sociali che si occupano di questa fascia della popolazione. Il confronto è risultato particolarmente pragmatico: cosa si fa e cosa si potrebbe fare. Sono emersi anche problemi sui quali lo Spi/Cgil e l’Auser, pur con ruoli diversi, hanno annunciato che continueranno la loro battaglia.

Dal dibattito è arrivata una richiesta chiara: investire più risorse nella sanità e nel sociale. Servono più assistenza domiciliare, più centri diurni e risorse per implementare l’invecchiamento attivo. In particolare, l’Auser è in prima linea sul territorio su queste tematiche. Portando avanti un ricco programma di attività culturali e per il benessere individuale e sociale. Ma è emerso che si deve fare di più.

Gli organizzatori hanno ringraziato tutti gli oratori intervenuti per l’impegno e la passione dimostrata. Presente in platea l’Assessore alle Politiche Sociali di Ladispoli, Gabriele Fragnoli, che ha seguito con attenzione tutto il convegno. E che ha preso l’impegno di verificare la fattibilità delle proposte avanzate. Particolarmente appassionato l’intervento di Cinzia Vincenti (Segretaria del Comprensorio Spi Roma Nord, Civitavecchia, Viterbo), che ha spiegato come la legge n. 33/2023 sia, allo stato attuale, “l’occasione mancata” per cominciare ad affrontare i temi complessi che la non autosufficienza pone.

Da parte loro, Spi/Cgil e Auser hanno ribadito che continueranno a occuparsi con forza dei diritti di coloro che, per le loro condizioni di salute, non possono farlo in prima persona.