Santa Marinella, nominato il nuovo coordinatore cittadino di Noi Moderati: è il Dott. Gian Piero De Angelis

Santa Marinella, nominato il nuovo coordinatore cittadino di Noi Moderati: è il Dott. Gian Piero De Angelis

In una nota diffusa ieri, il partito Noi Moderati Civitavecchia – Santa Marinella ha comunicato di aver nominato il Dott. Gian Piero De Angelis nuovo coordinatore cittadino a Santa Marinella. Commercialista di Civitavecchia e attuale segretario cittadino, De Angelis è stato scelto “con grande senso di responsabilità e visione strategica” per guidare il partito nella fase di transizione.

L’ufficio politico provinciale, guidato dal segretario Paolo Toppi, ha assunto la decisione a seguito delle dimissioni della commissaria Patrizia Befani. Al nuovo coordinatore spetterà quindi il compito di assicurare una gestione attenta e competente delle procedure congressuali, garantendo continuità e coesione sul territorio.

Nel comunicato, il Segretario Provinciale Paolo Toppi, ha dichiarato che “Abbiamo ritenuto doveroso affidare la guida del partito di Santa Marinella a una figura di indiscussa professionalità e prestigio come il Dott. Gian Piero De Angelis. Già punto di riferimento a Civitavecchia e da sempre impegnato per rafforzare la presenza e l’identità del nostro movimento politico”.

Contestualmente, al coordinatore è stato affidato il compito di sospendere dal partito la consigliera Patrizia Befani. In attesa di chiarimenti circa indiscrezioni su una sua possibile adesione ad altre forze del centrodestra. Una scelta definita necessaria per tutelare la chiarezza e la linearità dell’azione politica locale.

Con questa nomina, il partito ribadisce la fiducia nelle competenze e nella visione del Dott. De Angelis, esprimendo certezza che la sua esperienza professionale e politica saprà garantire un percorso di rinnovamento e rafforzamento di Noi Moderati a Santa Marinella.