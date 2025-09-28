Cerveteri, al Parco della Legnara oltre 100 animali microchippati in un giorno. L’annuncio della Sindaca Gubetti

Cerveteri, al Parco della Legnara oltre 100 animali microchippati in un giorno. L’annuncio della Sindaca Gubetti

Ieri al Parco della Legnara si è svolto il “Microchip Day”. Una mattinata dedicata all’identificazione gratuita di cani e gatti. Il bilancio, comunicato dalla Sindaca Elena Gubetti, è di 107 animali microchippati senza alcun costo per i proprietari.

Nel post la Sindaca sottolinea il valore dell’iniziativa come gesto di amore e responsabilità. Il microchip aiuta a ritrovare gli animali in caso di smarrimento, contrasta il fenomeno dell’abbandono e consente di viaggiare con loro in tutta Europa.

Gubetti ringrazia le realtà che hanno reso possibile la giornata: le Guardie Rurali Ausiliarie del NOGRA, la Protezione Civile, il Nucleo Cinofilo e l’Associazione “Emergenza Pelose Peris”.

L’amministrazione annuncia infine che l’impegno non si ferma qui. Sono in preparazione nuove giornate dedicate alla microchippatura e alla sterilizzazione gratuita, in collaborazione con il Comune di Cerveteri e la Città Metropolitana di Roma Capitale.