Cerveteri, al Parco della Legnara oltre 100 animali microchippati in un giorno. L’annuncio della Sindaca Gubetti
Ieri al Parco della Legnara si è svolto il “Microchip Day”. Una mattinata dedicata all’identificazione gratuita di cani e gatti. Il bilancio, comunicato dalla Sindaca Elena Gubetti, è di 107 animali microchippati senza alcun costo per i proprietari.
Nel post la Sindaca sottolinea il valore dell’iniziativa come gesto di amore e responsabilità. Il microchip aiuta a ritrovare gli animali in caso di smarrimento, contrasta il fenomeno dell’abbandono e consente di viaggiare con loro in tutta Europa.
Gubetti ringrazia le realtà che hanno reso possibile la giornata: le Guardie Rurali Ausiliarie del NOGRA, la Protezione Civile, il Nucleo Cinofilo e l’Associazione “Emergenza Pelose Peris”.
L’amministrazione annuncia infine che l’impegno non si ferma qui. Sono in preparazione nuove giornate dedicate alla microchippatura e alla sterilizzazione gratuita, in collaborazione con il Comune di Cerveteri e la Città Metropolitana di Roma Capitale.