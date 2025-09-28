

La sua ordinazione sacerdotale avvenuta a Cerveteri il 25 settembre 1965

Il 28 settembre alle ore 11,00 sarà celebrata la santa messa presso la chiesa di Santa Maria Maggiore in Cerveteri per festeggiare il 60esimo anniversario di ordinazione sacerdotale del nostro caro amato concittadino prof. Don Giorgio Rossi. A celebrare la messa sarà Sua eminenza reverendissima il Cardinal Angel Artime, Rettore Maggiore emerito dei salesiani, Pro Prefetto del dicastero per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, Delegato Pontificio per le basiliche papali di S. Francesco e Santa Maria degli Angeli ad Assisi, insieme ai sacerdoti locali e del Centro nazionale Opere Salesiane (CNOS). Un traguardo molto importante per don Giorgio da quel 25 settembre del 1965 quando il Cardinale E. Tisserant lo ordinò sacerdote proprio a Cerveteri.

Da quel giorno, la sua esistenza è stata segnata da un “Si” fedele, rinnovato ogni giorno con la preghiera, con la fatica, portando ovunque la ricchezza della sua umanità e la profondità della sua fede.

Il percorso salesiano di don Giorgio si è contraddistinto non solo per il suo servizio sacerdotale come educatore e formatore di giovani in molti istituti della Congregazione fondata dal Patrono della gioventù don Bosco, ma anche per la sua grande passione per l’insegnamento di storia moderna, che ha egregiamente svolto presso l’Università La Sapienza di Roma e fino all’età di 85 anni ha retto la cattedra di Storia Moderna presso la facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre.

Santa Maria Maggiore, oggi Don Giorgio Rossi festeggia il suo “Giubileo di Diamante”

Ancora oggi gran parte degli studenti che hanno avuto il piacere di laurearsi con lui lo seguono con grande stima ed affetto. Certamente non va tralasciato il grande impegno di don Giorgio come storico presso l’Istituto Storico Salesiano e presso la Congregazione dei Santi dove si è occupato in primis del processo di canonizzazione di San Giovanni Paolo II.

Ma più del suo impegno profuso nei vari campi, sono i suoi concittadini che parlano di lui: chi lo ha conosciuto racconta di un sacerdote sempre pronto ad ascoltare, a incoraggiare, a condividere una parola di speranza e di consolazione.

Il grande affetto che lo lega alla sua città, alle sue tradizioni e ai suoi concittadini lo dimostra costantemente ogni domenica mattina, da tanto tempo, quando prende il treno da Roma per venire a celebrare la messa a Cerveteri, che risulta seguita con interesse e profitto a motivo delle sue omelie sempre attuali e ricche di spunti di profonde riflessioni. Tantissimi cittadini sono a lui legati per i sacramenti conferiti in tanto tempo………il Battesimo, il Matrimonio e anche nei funerali dove riesce sempre a dare una parola di conforto e speranza ai parenti dei defunti. Oserei dire che a Cerveteri non si sposavano e non si battezzava se non era presente Don Giorgio. Oggi ci stringiamo attorno a te in una sola voce per lodare Dio e dire “grazie”, grazie per ogni Messa celebrata, per ogni mano tesa, per ogni lacrima asciugata, per ogni gioia condivisa. Con tutto il nostro affetto ti auguriamo ancora tanti anni di salute e serenità, certi che continuerai, con la presenza discreta e luminosa a essere segno dell’amore di Dio in mezzo a noi. Un dolce pensiero va ai genitori di don Giorgio che sono stati la fonte – per la sua vocazione ecclesiastica, in particolare alla mamma, Palmira del telefono, ancora ricordata con tanta simpatia.

Siamo convinti che il 28 prossimo alle ore 11, la chiesa di S. Maria Maggiore sarà stracolma di persone per essere testimoni di questo importantissimo traguardo e dimostrargli il loro grande affetto.