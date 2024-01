Segnalate le deviazioni delle corse da e per Viale Manzoni dal 10 gennaio a fine lavori

Cerveteri, deviate le linee 24 e 25 per lavori in Via Chirieletti –

La Seatour ha segnalato la deviazione del percorso per le linee urbane 24 e 25 da oggi 10 gennaio sino alla fine dei lavori in Via Chirieletti.

La linea 24 in partenza da Viale Manzoni percorrerà Via Settevene Palo, Via Renato Morelli e Via Fontana Morella per poi proseguire lungo il solito itinerario.

La linea 24 in arrivo a Viale Manzoni devierà su Via Fontana Morella, Via Renato Morelli, Via Settevene Palo, Via Settevene Palo Nuova, Via Paolo Borsellino (Coop), Via Badini e Via della Lega.

La linea 25 in partenza da Viale Manzoni percorrerà anch’essa Via Settevene Palo, Via Renato Morelli e Via Fontana Morella per poi proseguire lungo il solito itinerario.

Le corse della linea 25 in arrivo a Viale Manzoni invece transiteranno da Via Fontana Morella, Via Renato Morelli e Via Settevene Palo.

(Immagine di repertorio)