L’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto di Via Settevene Palo 33 a Cerveteri si prepara ad aprire le sue porte in occasione dell’ OPEN DAY che si svolgerà sabato 13 gennaio 2024 per far conoscere al territorio la scuola.

“LA SCUOLA CHE VORREI” è l’evento che dirigenza, docenti ed alunni della scuola secondaria di primo grado stanno organizzando per presentare alle famiglie e soprattutto ai ragazzi, futuri alunni delle classi prime, l’offerta formativa per l’anno scolastico 2024/2025.

Genitori e figli saranno accolti alle ore 10.00 e verrà loro presentato il programma della mattinata, mentre alle ore 12.20 Dirigente e Vicepreside illustreranno loro la vision della scuola e il DADA, il sistema didattico adottato nell’Istituto.

Cerveteri, sabato 13 l’Open Day alla Salvo D’Acquisto

“Dalle 10.30 alle 12.00 nelle aule di Via Settevene Palo 33 si svolgeranno vari laboratori dove ogni ospite potrà cimentarsi nelle varie attività predisposte dai docenti con l’aiuto degli alunni della scuola. Anzi saranno proprio loro i veri attori della giornata – spiega il vicepreside prof. Vannutelli – perché reciteranno, danzeranno e svolgeranno l’importante compito di tutoraggio necessario affinché ognuno dei nostri ospiti abbia modo di sperimentare quel che si fa alla Salvo“.

Saranno aperte le porte delle 18 aule-laboratorio, intitolate da questo corrente anno scolastico a personaggi importanti e organizzate con setting adeguati all’attività che vi si svolge. In ognuna di esse si potrà disegnare, dipingere, creare oggetti, ma anche assistere alla recitazione di divertenti sketch, ascoltare e fare musica, applaudire coreografie ma anche effettuare degli interessanti e divertenti esperimenti scientifici, prender parte a percorsi sportivi, fare giochi digitali individuali o di gruppo.

“Anche alla scuola primaria (nei due plessi di Via Settevene Palo 33 e di Via Marieni 47-48), alle ore 10.30, i genitori e i futuri alunni saranno accolti dai docenti per effettuare insieme la visita degli ambienti scolastici – aggiunge l’insegnante Monarca, collaboratrice della Dirigente – ed anche nella scuola dell’infanzia (il Tyrsenia di Via Chirieletti 1) a partire dalle ore 11.00, si svolgerà una mattinata di attività creative”