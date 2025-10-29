Cerveteri, “Dai Cervo lotta”: la spinta dei tifosi per l’andata di Coppa Italia

Oggi alle 18.00 i Cervi scendono in campo a Tor di Quinto per l’andata degli ottavi di Coppa Italia contro la Luiss. Una sfida sulla carta proibitiva: gli universitari, capolista nel Girone B e retrocessi lo scorso anno, sono indicati come favoriti per la vittoria del campionato. E puntano sia al ritorno in Eccellenza, sia a proseguire il cammino in coppa.

Il Cerveteri arriva all’appuntamento carico dopo tre vittorie consecutive. Mister e gruppo devono però fare i conti con due assenze pesanti: Ciaccia e Dato, entrambi infortunati. Per il resto, formazione al completo, con l’obiettivo dichiarato di fare risultato su un campo ostico.

Intanto la tifoseria ha voluto far sentire la propria voce: come si evince dalla foto, è stato realizzato uno striscione per spingere Piano e compagni a dare il massimo. L’obiettivo è chiaro: ottenere un buon risultato oggi per giocarsi la qualificazione al “Galli” con la spinta e il sostegno del pubblico di casa.