Gubetti: “Cerveteri ha il suo Piano di Protezione Civile comunale dal lontano 2016”

In queste ore su una nota testata giornalistica online regionale è stata pubblicata una notizia non corrispondente alla verità: senza minimamente informarsi o contattare le autorità preposte in merito, ha inserito il Comune di Cerveteri tra quelli che hanno mancato la consegna del Piano di Protezione Civile comunale.

Notizia totalmente falsa, in quanto all’interno del nostro Comune è vigente e approvato regolarmente dal Consiglio comunale dal Novembre del 2016. Piano che ad oggi, risulta essere perfettamente aggiornato con l’inserimento dei nuovi rischi, ovvero incidente rilevante e maremoto.

Stiamo inoltre provvedendo, già dal mese di settembre, all’aggiornamento dei documenti, come richiesto dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile, da destinare ad Enti sovracomunali, proseguendo dunque anche ad una importante azione di digitalizzazione del piano.

Spiace constatare che testate giornalistiche riportino notizie prive di verità su una tematica così fortemente delicata quale il Piano di Protezione Civile comunale. Da sempre, Cerveteri presta un’attenzione molto forte sulla prevenzione dei rischi e sulla sicurezza dei cittadini. Auspichiamo quindi in una pronta rettifica da parte del giornale in questione, una maggiore attenzione nel diffondere le notizie e rinnovo a tutti la più completa disponibilità da parte della nostra Protezione Civile comunale a dare informazioni e specifiche a chiunque ne faccia richiesta sull’argomento.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri