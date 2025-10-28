“Fregene da paura – Halloween” è il nome dell’evento, patrocinato dal Comune di Fiumicino e organizzato dalla Pro Loco di Fregene-Maccarese, che si terrà giovedì 31 ottobre, dalle 16.30 alle 19.30.

Quest’anno la festa di Halloween sarà itinerante, con quattro momenti salienti che animeranno diversi punti della località:

16.30: appuntamento con Il Vampiro presso l’Infopoint della Pro Loco;

17.00: La Mascotte di Halloween intratterrà i più piccoli con musica e animazione;

17.30: a La Piazzetta spazio a “Animazione da paura”;

17.30: presso il Centro Commerciale di via Marotto (angolo viale Viareggio), incontro con “Il Magico Vampiro” di Warner Carlacci, e visita alla Casa dei Fantasmi e il Cimitero Infestato.

L’evento è gratuito e accessibile a tutti.