Tolfa, droga e armi nascosti nel bosco

I Carabinieri della Stazione di Allumiere, durante un servizio di pattuglia in un’area boschiva in località Pontoni già nota per episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno rinvenuto e sequestrato un quantitativo di droga nascosto nella vegetazione.

In particolare, i militari hanno recuperato 30 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 45 g, un sacchetto di cellophane contenente 11 g di cocaina e un panetto di hashish del peso di 41 g.

Tolfa, droga e armi nascosti nel bosco. Carabinieri sequestrano machete, cocaina e hashish

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti predisposto dai Carabinieri nella zona dei Monti della Tolfa e fa seguito a un precedente intervento risalente allo scorso giugno, quando, lungo la S.P. 3A Braccianese Claudia, i Carabinieri della Stazione di Allumiere avevano sequestrato un borsone contenente due machete, un bilancino di precisione, due telefoni cellulari, 3 g di hashish e 285 g di cocaina già suddivisa in dosi.

Le indagini sono tuttora in corso, sotto la direzione dell’Autorità Giudiziaria competente, per individuare i responsabili dell’attività di spaccio e verificare eventuali collegamenti tra i due episodi.