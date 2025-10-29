Accolta dal comandante Cristian Vitale ha poi incontrato i sindaci della due città

Cerveteri – Ladispoli, visita di cortesia del nuovo direttore marittimo del Lazio

Tripla visita istituzionale per Cosimo Nicastro, nuovo direttore marittimo del Lazio e comandante del porto di Civitavecchia dal 4 ottobre. Ieri mattina ha fatto tappa alla sede della Guardia Costiera di Ladispoli–Marina San Nicola, dove è stato accolto dal comandante Cristian Vitale, complimentandosi per il lavoro svolto. Successivamente ha incontrato i sindaci di Ladispoli, Alessandro Grando, e di Cerveteri, Elena Gubetti.

Nicastro ha ribadito l’importanza della collaborazione tra istituzioni marittime e comuni costieri, con particolare attenzione alla sicurezza balneare, alla tutela ambientale e all’ecosistema marino.

Ufficiale di lunga esperienza, Nicastro è entrato nella Guardia Costiera nel 1995, ha comandato il porto di Sanremo e ha ricoperto incarichi di rilievo al Comando Generale di Roma, dove ha gestito anche la comunicazione del corpo, seguendo tra gli altri il caso della Costa Concordia.