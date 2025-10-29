Cerveteri, mozione di sfiducia al sindaco Gubetti: clima politico incandescente in città

La mozione approda oggi alle 18 in consiglio comunale. E’ stata firmata da 11 consiglieri

Serata ad alta tensione politica a Cerveteri, dove oggi alle 18 il Consiglio comunale discuterà la mozione di sfiducia presentata nei confronti del sindaco Elena Gubetti. Il documento, sottoscritto da 11 consiglieri comunali, potrebbe mettere fine anticipatamente all’attuale amministrazione.

La mozione arriva dopo settimane di confronti interni e malumori che hanno attraversato la maggioranza, alimentando un clima di forte incertezza e di fermento politico in città. In attesa della seduta, tra cittadini e forze politiche cresce l’attesa per capire se la coalizione che sostiene la Gubetti riuscirà a resistere o se si aprirà una nuova fase per il governo cittadino.