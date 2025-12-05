Cerveteri, chiesta una rotatoria per il bivio di Via Aurelia al km 32,500 bivio per Valcanneto e frazioni –

Cerveteri, approvata all’unanimità nell’ultimo consiglio comunale del 27 novembre ’25 una mozione condivisa e sottoscritta da tutta l’opposizione, relatore il consigliere Luigino Bucchi Capogruppo di Fratelli d’ Italia. Con la mozione approvata si impegna la sindaca e tutta l’amministrazione cerveterana ad attivarsi, di concerto con l’amministrazione comunale di Fiumicino che ha approvato nei giorni scorsi un analoga mozione, presso gli organi competenti; Città Metropolitana di Roma Capitale, Anas e comune di Fiumicino per competenza territoriale, affinché venga superato l’impianto semaforico, in favore di una rotatoria al km. 32,500 della Via Aurelia bivio per Valcanneto, Ceri, Borgo S.Martino e paesi del lago. Da quanto emerso dalla relazione ampiamente discussa in aula il superamento dell’impianto semaforico in favore della rotatoria richiesta risolverebbe non pochi problemi di traffico veicolare in tutte le direzioni di marcia, in particolar modo durante il periodo estivo quando il traffico aumenta in modo esponenziale in virtù del pendolarismo direzione mare.