Corsa notturna del treno, Pinzi: “Presentata in Regione da Michela Califano la proposta che nasce dal Consiglio Giovani Santa Marinella” –

“Finalmente è stata presentata in Regione da Michela Califano la proposta che nasce dal Consiglio Giovani Santa Marinella: l’istituzione della corsa notturna del treno tra i comuni del Litorale Nord.”

A dichiararlo via social è la Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani Chiara Pinzi, che in un post pubblicato sul proprio profilo dichiara inoltre:

“Partendo proprio dai Giovani, la mozione è stata depositata, discussa e approvata nei comuni delle fermate della FL5: Santa Marinella, Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli fino ad arrivare a Fiumicino, dove è stata approvata due giorni fa. La corsa notturna ha a che fare con la sicurezza stradale dei giovani, con la possibilità di una mobilità più snella e allo stesso tempo sostenibile. Solo unendosi nelle esigenze e proponendo azioni concrete è possibile fare la differenza. Grazie alla Consigliera Regionale che ha saputo ascoltare i territori, cogliere le esigenze dei ragazzi e far sì che la loro voce possa trasformare la realtà.”