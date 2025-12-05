Ladispoli, a Capodanno Gué e Rose Villain

Il concerto si terrà in piazza Falcone. L’annuncio del sindaco Grando

“Cari concittadini, amici di Ladispoli, sono lieto di annunciare la line up della terza edizione del Concerto di Capodanno, che si svolgerà il 31 dicembre in Piazza Falcone. Un appuntamento che sta diventando una tradizione per Ladispoli e che anche quest’anno offrirà musica, spettacolo ed emozioni. In questa edizione abbiamo voluto creare un appuntamento dedicato in particolare ai giovani, affinché possano festeggiare il Capodanno nella propria città, in un contesto sicuro e ben organizzato”.

“Protagonisti della serata saranno due nomi di punta della scena musicale italiana: 𝐆𝐮𝐞̀ e 𝐑𝐨𝐬𝐞 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐢𝐧, che si esibiranno portando sul palco i loro successi più amati. La serata sarà arricchita da un dj set in apertura e in chiusura, per trasformare Piazza Falcone in una grande festa aperta a tutta la città. Ringrazio la Pro Loco guidata dal Presidente Claudio Nardocci, che si occuperà dell’organizzazione, l’assessore al Turismo Marco Porro e tutti gli Uffici comunali che stanno lavorando alla riuscita di questa importante serata. Nei prossimi giorni saranno fornite tutte le indicazioni utili per la fruizione dell’evento, incluse le informazioni logistiche e di sicurezza. Vi aspettiamo, per salutare insieme l’arrivo del nuovo anno!”.

Ad annunciarlo il sindaco della città, Alessandro Grando.