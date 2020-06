Condividi Pin 2 Condivisioni

Dopo alcuni voci rientrate, a Cerveteri il riconfermato Daniele Fracassa inizia assieme alla dirigenza a programmare la stagione in Eccellenza

Cerveteri Calcio, l’attaccante Teti: “Qui mi trovo benissimo, devo parlare con la società e fare delle valutazioni” – Dopo alcuni voci rientrate, a Cerveteri il riconfermato Daniele Fracassa inizia assieme alla dirigenza a programmare la stagione in Eccellenza. Per non ripetere il campionato del 2013, conclusosi con la retrocessione in largo anticipo, bisognerà costruire una squadra con elementi di esperienza oltre che di qualità. Tra i protagonisti dello scorso anno, dopo una prima parte straordinaria e una seconda un po a rilento, c’è il bomber Alessio Teti che con i suoi goal si è conquistato la fiducia dei tifosi. Il suo futuro per ora sarà a Cerveteri?, tanto di esserne innamorato. “Mi sono trovato bene, con la società e Fracassa è stato amore a prima vista – dice Teti- adesso mi incontrerò con la società e farò le mie valutazioni. Io vorrei rimanere, però vorrei prendere in considerazione altre ipotesi. Ripeto c’è stima con l’allenatore , sono stato benissimo e l’accoglienza è stata positiva. Valuterò bene, mi farebbe piacere vestire questi colori, li sento miei. Ogni anno ho voglia di fare meglio degli altri, ambisco a dare il meglio di me stesso”.