Marietta Tidei: “La Regione Lazio ha approvato una legge contro il revenge porn”

Condividi Pin 2 Condivisioni

La nota del Consigliere regionale Lazio Marietta Tidei. “Oggi abbiamo approvato in consiglio regionale la legge – proposta dalla mia collega Sara Battisti – per il contrasto al revenge porn e alla diffusione di immagini e video sessualmente espliciti”

Così in una nota il Consigliere regionale Lazio di Italia Viva Marietta Tidei: “Sono riusciti a condividere le immagini di venti ragazze, ex fidanzate o ex flirt, persone che si sono fidate, persone che li hanno anche amati. Le hanno condivise come se fossero figurine, vantandosi della ‘qualità’ di una o dell’altra, di quanto potessimo essere fighe, porche o troie a letto – sto riportando le loro parole, non mi invento niente. Venti ragazze scambiate ‘come pokèmon’ in sei giorni. E stavano contattando anche agli ragazzi affinché si unissero al club della perversione”.

Questa è la storia di Giada, raccolta dall’associazione bossy.it, che si occupa di discriminazione e disuguaglianza maschile e femminile.

Giada è una delle vittime di #revengeporn, un fenomeno disgustoso e vigliacco che va contrastato da tutti, istituzioni e cittadini.

Per questo oggi abbiamo approvato in consiglio regionale la legge – proposta dalla mia collega Sara Battisti – per il contrasto al revenge porn e alla diffusione di immagini e video sessualmente espliciti.

Formazione per gli operatori sanitari, sostegno psicologico alle vittime, reinserimento lavorativo, sensibilizzazione nelle scuole e campagne informative sono solo alcuni dei provvedimenti della legge per combattere un fenomeno che ogni giorno conta migliaia di vittime, spesso donne giovani o giovanissime, e che vanno sostenute in tutti i modi.

Nessuna di loro deve restare sola.”