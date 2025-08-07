Cerveteri Calcio, la carica di Marco Ferretti

“Salvezza senza soffrire, ma non dobbiamo sottovalutarci. Lavoro e impegno per arrivare lontano”

Pronti e quasi partiti: il Cerveteri si prepara ad affrontare la nuova stagione, con l’appuntamento ufficiale fissato per il 18 agosto. Nel frattempo, mister Ferretti si gode gli ultimi giorni di vacanza a Scanno, in Abruzzo.

“Sto molto bene, il clima è ideale per stare a contatto con la natura e i luoghi straordinari”, commenta il tecnico.

Parlando di calcio, Ferretti è soddisfatto della rosa: “Credo che abbiamo costruito una squadra completa in ogni reparto, adatta ai nostri obiettivi. La priorità è la salvezza, vogliamo raggiungerla senza soffrire, e poi vedremo nel corso della stagione se potremo puntare a traguardi più ambiziosi. Ho detto più volte che voglio vedere i ragazzi all’opera: molti di loro sono nuovi e non li conosco ancora bene, ma ho ricevuto ottime recensioni. Ora non ci resta che aspettare, perché il 18 agosto si inizia a fare sul serio. Ci stiamo preparando per affrontare un campionato con squadre molto attrezzate e competitive.”

Anche i tifosi sono fiduciosi: la stagione del riscatto sembra alle porte. In città si respira un’aria positiva e di entusiasmo.

“Ne sono felice”, conclude Ferretti. “Vogliamo che il pubblico sia il nostro dodicesimo uomo. Faremo di tutto per non deluderli.”