Cerveteri, via Doganale allagata dopo i lavori Acea: il consigliere Geronzi chiede intervento

Il consigliere comunale Luigi Geronzi di “Cerveteri Domani” ha sollevato una questione urgente riguardo ai lavori di sostituzione della rete idrica su via Doganale, recentemente terminati da Acea. Dopo l’ultimo temporale, la strada è stata trasformata in un “fiume d’acqua” con una grande pozza sotto il ponte dell’autostrada, causando grave disagio per gli automobilisti.

Geronzi ha chiesto alle autorità competenti di intervenire nella cunetta dove è stata posta la nuova conduttura per risolvere il problema dell’acqua piovana che invade la strada durante le piogge. L’obiettivo è quello di evitare ulteriori disagi per gli automobilisti e garantire la sicurezza stradale.

“La questione è particolarmente importante per la comunità di Cerveteri, che attende una soluzione rapida e efficace per risolvere il problema. Speriamo che le autorità competenti prendano in considerazione la richiesta e intervengano tempestivamente per risolvere la situazione.”