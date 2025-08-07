Aggressione al personale ARES 118 a Fiumicino, un gesto violento contro chi salva vite

Riceviamo e pubblichiamo:

Stanotte, a Fiumicino, in via Largo di Traiano, il coraggio e la dedizione del personale del servizio di emergenza sanitaria sono stati ancora una volta messi a dura prova. Durante un intervento di soccorso, un’ambulanza dell’ASI di ARES 118 è stata vittima di un’aggressione violenta, che ha lasciato gli operatori feriti e profondamente delusi.

L’equipaggio, composto da un’infermiera e un autista, era intervenuto su chiamata per aiutare una donna in difficoltà. Tuttavia, una volta sul posto, si sono trovati di fronte a una persona in forte stato di agitazione, che improvvisamente ha scagliato violenti colpi contro di loro. L’aggressione ha causato lesioni con prognosi di diversi giorni, mettendo a rischio la salute e la sicurezza di chi ogni giorno si dedica con impegno al soccorso.

Tutto ciò è avvenuto sotto gli occhi dei Carabinieri presenti sul luogo, ma purtroppo ancora una volta si evidenzia la mancanza di misure concrete per tutelare gli operatori del 118. Nonostante il loro fondamentale ruolo di salvataggio, i soccorritori non ricevono ancora il riconoscimento di un’indennità di pronto soccorso e si trovano spesso a operare in condizioni di totale vulnerabilità.